In cerca di pace: lupo passeggia sul lungomare di Soverato

È lui o non è lui? Non possiamo dirlo con certezza, ma di certo le sembianze farebbero pensare ad un bel lupo che passeggia indisturbato sulla tratta di un lungomare. Potrebbe sembrare un fotomontaggio, eppure è una foto – senza ritocchi – di un cittadino di Soverato che questa mattina, passando per la zona della marina, ha immortalato quello che sembra un vero e proprio abitante dei boschi. Lo scatto ha fatto il giro del web e, in poche ore, si è aperto il dibattito tra chi, come l’associazione “Progetto Lupo”, parla di esemplare vero per il manto e la postura e chi, d’altro canto, rassicura i cittadini riconducendo l’animale alla razza “cane da lupo cecoslovacco”.

Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Forestale la quale, in sinergia con il servizio veterinario dell’Asp, ha catturato l’animale per assicurargli una collocazione più adeguata. Intanto il primo cittadino di Soverato, Daniele Vacca, dopo essersi in contatto con gli Enti preposti, ha detto che approfondirà la faccenda ma, come tanti, si dice convinto di un abbaglio: trattasi infatti, secondo il sindaco, solamente di un cane.