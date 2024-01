Pace del Mela, grande successo per la commedia “Come fosse amore”

StrettoWeb

Grande successo per la commedia “Come fosse amore” di e con Marco Cavallaro inserita all’interno della rassegna teatrale del teatro del mela di Pace del Mela. Uno spettacolo che ha divertito il numeroso pubblico presente in platea tra simpatiche battute e colpi di scena. Ancora una volta la penna brillante di Marco Cavallaro ha prodotto un testo raffinato e accattivante che descrive con eleganza e leggerezza i tormenti di quattro donne deluse quando scoprono di essere state tradite. Un cast affiatato che ha visto protagonisti Alessandra Cosimato, Marco Cavallaro, Alessia Francescangeli, Jessica Tavanti, Peppe Piromalli.

Una serie di eventi imporranno un quesito importante ai protagonisti: “Dopo una delusione, si può tornare ad amare di nuovo?”. Per avere una risposta il pubblico ha dovuto attendere il finale, che ha sorpreso, fatto sorridere e anche riflettere. Prossimo appuntamento con la rassegna teatrale del Teatro del Mela, sabato 27 gennaio alle 21:00 con la presenza di Teo Mammucari e il suo “sarà capitato anche a voi”.