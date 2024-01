Orrore in Calabria: pitbull uccide cagnolino ed azzanna la padrona

StrettoWeb

Terribile aggressione a Mirto-Crosia in provincia di Cosenza: questa mattina, in Zona Cento Fontane sul lungomare cittadino, un pitbull nero ha aggredito una donna ed il suo cagnolino. Probabilmente sfuggito al controllo del padrone, l’animale ha azzannato prima il cagnolino, poi la donna che ha cercato di difenderlo, ferendola alla spalla. I passanti, dapprima, hanno notato che il pitbull teneva stretto tra le fauci qualcosa ma hanno pensato si trattasse di un pupazzo. Solo dopo aver visto la donna ferita, hanno capito che il peluche era in realtà il cagnolino ormai morto. Infine il pitbull, cercando di scappare dalla furia della gente che voleva liberare la sua “preda”, ha azzannato un altro cane lasciandolo agonizzante.