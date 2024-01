Open Arms, concluso l’esame di Salvini: alla prossima udienza parlerà Piantedosi

StrettoWeb

E’ terminato l’esame del leader della Lega Matteo Salvini al processo che lo vede imputato a Palermo per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver negato lo sbarco a 147 migranti soccorsi in mare ad agosto del 2019 dalla nave della ong spagnola Open Arms. Alla prossima udienza, fissata per il 16 febbraio, è previsto l’esame del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.