Nonna Maria spegne ben 104 candeline a Bisignano

In Calabria forse non ci sono tante possibilità ma, tutto sommato, si vive meglio e più a lungo. Lo testimoniano gli ultracentenari sparsi per i nostri paesini i quali, grazie ad una vita fatta di cose semplici ma genuine, sono riusciti a spegnere tantissime candeline. E’ il caso di Maria Sangermano che ieri, 28 gennaio, ha celebrato i suoi “primi” 104 anni a Bisignano, in provincia di Cosenza. La donna ha festeggiato circondata dall’affetto della sua numerosa famiglia composta da tre figli, due nuore, un genero, nove nipoti e ben quattordici pronipoti! Una gioia immensa per coloro che hanno visto in lei un punto fermo nella loro vita. Nonna Maria è infatti nata il 29 gennaio 1920 e, tra alti e basi, si è affacciata al nuovo millennio con il suo sorriso dolcissimo. Auguri!

