AAA neve cercasi: piste ancora chiuse a Lorica

La pioggia delle ultime ore e l’innalzamento delle temperature non permettono la riapertura delle piste di Lorica. Le condizioni metereologiche e la qualità della neve saranno attentamente monitorate per poter comunicare prontamente la riapertura delle piste non appena le condizioni permetteranno di garantire la massima sicurezza. La sicurezza degli sciatori rimane la massima priorità; pertanto, in attesa delle migliori temperature che potrebbero ottimizzare le condizioni delle piste, verranno opportunamente forniti gli aggiornamenti anche sui canali social ufficiali. L’impianto di risalita invece continuerà a rimanere operativo per garantire agli appassionati della montagna un’esperienza memorabile.

