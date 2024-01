Venti di guerra in Europa, la Nato lancia un’esercitazione anti-Russia con 90 mila soldati

StrettoWeb

Lo spettro di una guerra mondiale si affaccia in Europa. La Nato, infatti, ha ufficialmente lanciato l’esercitazione Steadfast Defender. “E’ l’esercitazione più massiccia da decenni a questa parte”, ha detto il Comandante supremo alleato per l’Europa, il Generale Christopher Cavoli. “Steadfast Defender inizia la prossima settimana e durerà fino a maggio, con la partecipazione di 90 mila soldati provenienti dagli alleati e dalla Svezia. L’alleanza dimostrerà la sua abilità di difendere l’area transatlantica con un trasferimento di truppe dal Nord America, in uno scenario di risposta a una minaccia militare”, ha rimarcato.

Nato: “la pace non è più scontata”

“Le opinioni pubbliche dei Paesi che compongono la Nato devono capire che non si può più dare la pace per scontata nei prossimi anni e che la guerra è un fenomeno che coinvolge tutta la società, che deve sostenere i militari con uomini e mezzi”. E’ quanto ha detto il Presidente del Comitato militare della Nato, l’ammiraglio Rob Bauer. “Mosca per noi è una minaccia e proprio per questo abbiamo sviluppato contromisure”, evidenza Bauer.

