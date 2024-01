Nascondeva funghi allucinogeni in casa, arrestato 48enne in Sila

StrettoWeb

I Carabinieri del Reparto Territoriale Silano hanno arrestato un 48enne di Camigliatello per detenzione di sostanze stupefacenti. I militari hanno sottoposto a perquisizione la casa dell’indiziato scovando 109 funghi allucinogeni contenuti in due barattoli di vetro e un bilancino di precisione. I risultati tossicologici effettuati sulla sostanza sequestrata, hanno rilevato un’alta quantità di “psilocina”, principio attivo classificato nella tabella degli allucinogeni. Per tale ragione il 48enne è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.