Nasce Spazio Donna, il centro d’ascolto del sindacato Pensionati di Crotone

Si terrà giovedì 25 gennaio alle ore 12 e 15, nello Spazio Spi della sede Cgil di Crotone in via Pantusa, l’inaugurazione dello Spazio Donna . Un luogo deputato ad essere centro di ascolto e accoglienza, sportello informativo e spazio nel quale sviluppare idee e progetti da presentare alle istituzioni pertinenti per favorire l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro, promuovere la parità tra i sessi e sollecitare nuove politiche e azioni attente alle dimensioni di genere.

Lo Spazio Donna nasce su sollecitazione del Coordinamento Donne Spi Calabria, insieme allo Spi Cgil Calabria e allo Spi Area vasta i quali hanno investito su un progetto di forte impatto sociale che guarda ai temi di genere con la collaborazione della Cooperativa Noemi e dell’associazione Baubó, realtà che da tempo operano sul territorio crotonese in difesa delle donne.

Lo sportello, che sarà operativo tutti i mercoledì dalle 15 alle 18, si avvale della sinergia tra Auser di Crotone, Spi Cgil Area Vasta, Funzione Pubblica Cgil Area Vasta e professioniste. All’interno le donne troveranno, tra l’altro, assistenza legale e previdenziale e potranno conoscere e rivendicare i propri diritti contro gli stereotipi di genere.

