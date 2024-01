Myenergy Viola-Fortitudo Messina, la presentazione della gara: info ticketing e dove vederla

StrettoWeb

Seconda gara casalinga, in tre giorni, per la Myenergy Viola. La formazione neroarancio, dopo essersi rialzata battendo con merito e capacità cestistica il team degli Svincolati Milazzo, vuole trovare la giusta continuità. Tour de force in atto: mercoledì alle ore 20.30 si giocherà contro la Fortitudo Messina. Sabato, con tifosi al seguito, i reggini giocheranno a Messina sul campo del Castanea. La giornata del girone di ritorno è la sesta.

Attenti alle insidie: non lasci ingannare la classifica. La Fortitudo Messina aveva venduto cara la pelle durante la sfida di andata, dove fu fondamentale l’apporto del Capitano dei reggini Binelli.

La presentazione di Myenergy Viola-Fortitudo Messina

I peloritani sono allenati dall’ex Claudio Cavalieri, in neroarancio da giocatore nella stagione 2010-11. Rispetto alla sfida di andata sono stati tesserati un altro ex, il veterano Dario Scozzaro, il figlio del Coach, il talentoso Simone Cavalieri arrivato dalla B1, da Cassino, ed il rientrante Matteo Mollica, jumper reduce dall’esperienza a Firenze in B. Nel roster, attenzione al velocissimo Marinelli ed al tiratore Tagliano ex Lamezia.

Arbitrano i signori Daniele Barbagallo di Acireale e Federico Puglisi di Acidario Catena.

Info ticketing di Myenergy Viola-Fortitudo Messina

I tagliandi della gara sono disponibili online su Vivaticket ( rivenditore ufficiale Bcenters) e mercoledì 17 gennaio dalle ore 19.00 al Botteghino (con la raccomandazione di arrivare per tempo per non rischiare tempi di attesa). Come di consueto, StrettoWeb seguirà la partita LIVE del PalaCalafiore raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

La gara verrà trasmessa in diretta condivisa sulla pagina Facebook ufficiale dell Viola grazie al Media partner ufficiale del club, Reggioacanestro (Rac) con la telecronaca di Giovanni Mafrici. Sempre in diretta, sul canale 87 del Digitale Terrestre dalla Tv Ufficiale del Club Videotouring, in radio sulle frequenze 104.4.