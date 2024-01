Myenergy Viola lanciatissima verso i Playoff: formula e scontri diretti, decisive 2 vittorie con le messinesi questa settimana

StrettoWeb

“Correre di più, pensare di meno“. È il mantra di coach Cigarini per un finale di stagione tutto da vivere. La Myenergy Viola continua a inseguire l’obiettivo promozione da seconda in classifica in coabitazione con Ragusa a -2 dall’Orlandina capolista e a +2 da Sala Consilina. Sono 6 le giornate che mancano al termine della stagione, 2 si giocheranno questa settimana.

I neroarancio sono attesi da un back to back a ritmi quasi da NBA con 3 gare nello spazio di una settimana: dopo il match di ieri contro Milazzo, i reggini giocheranno nuovamente in casa mercoledì 17 gennaio contro la Fortitudo Messina e poi in trasferta a Messina contro Castanea sabato 20 gennaio. In palio punti pesanti. Facciamo chiarezza sulla postaseaon dei neroarancio.

Formula Playoff

La formula della postseason è davvero intricata, chiunque l’abbia decisa ci ha messo un certo impegno. Al termine della regular season inizia una fase definita a “orologio”. Ci sarà un Play-In Gold in cui accederanno le squadre dalla 1ª alla 4ª posizione delle due Division (Girone G e Girone H); un Play-In Silver per le classificate dalla 5ª alla 8ª.

Ogni squadra disputerà 8 partite (andata e ritorno contro le 4 squadre dell’altra Division) partendo dai punti ottenuti negli scontri diretti contro le altre squadre della propria Division. Si gioca dal 17 marzo al 28 aprile.

Successivamente inizieranno i veri e propri Playoff (dal 5 maggio al 23 giugno). Si qualificheranno le prime 6 del Play-In Gold e le prime 2 del Play-In Silver. Si gioca al meglio delle 3 gare con in palio la promozione in B per la vincitrice. La squadra perdente in finale affronterà la finalista perdente di un’altra Conference in uno spareggio che metterà in palio un altro pass per la serie superiore.

Scontri diretti Playoff

Proviamo a fare il punto in ottica postseason. Myenergy Viola è una squadra da primi 4 posti, lo è stata per tutto l’anno, in linea con le aspettative stagionali. Inseriamola dunque in un contesto di Play-In Gold. Le sue avversarie saranno, stando alla classifica attuale, saranno: Orlandina, Ragusa e Sala Consilina.

Vediamo la situazione scontri diretti della Viola:

Orlandina : sconfitta 64-67 in casa; vittoria in trasferta 74-84 (2 punti ottenuti, vantaggio in caso di arrivo a pari punti)

: 64-67 in casa; in trasferta 74-84 (2 punti ottenuti, vantaggio in caso di arrivo a pari punti) Ragusa : sconfitta 105-98 in trasferta; il 28 gennaio la gara in casa

: 105-98 in trasferta; il 28 gennaio la gara in casa Sala Consilina: vittoria in trasferta 70-73; sconfitta in casa 68-80 (2 punti ottenuti, svantaggio in caso di arrivo a pari punti)

Myenergy Viola ha ottenuto 4 punti contro le dirette concorrenti e potrà arrivare a un massimo di 6 se dovesse battere Ragusa nella gara di ritorno.

La situazione delle avversarie:

Orlandina : 8 punti (2 contro la Viola, 4 contro Ragusa, 2 contro Sala Consilina in attesa della gara di ritorno)

: 8 punti (2 contro la Viola, 4 contro Ragusa, 2 contro Sala Consilina in attesa della gara di ritorno) Ragusa : 4 punti (2 contro la Viola in attesa della gara di ritorno, 2 contro Sala Consilina)

: 4 punti (2 contro la Viola in attesa della gara di ritorno, 2 contro Sala Consilina) Sala Consilina: 4 punti (2 contro la Viola, 2 contro Ragusa. Una gara da giocare contro l’Orlandina)

La variabile Piazza Armerina

Se Piazza Armerina dovesse rientrare nella lotta fra le prime 4 la situazione cambierebbe in maniera interessante. La squadra di Marco Laganà ha tutte le carte in regola per puntare al Play-In Gold e può insidiare Sala Consilina distante appena 2 punti. La Viola, forte della vittoria 88-79 dell’andata, avrebbe la chance di guadagnare altri 2 punti utili alla postseason nello scontro diretto dell’ultima giornata.

In questo caso la situazione scontri diretti sarebbe:

Orlandina : sconfitta 64-67 in casa; vittoria in trasferta 74-84 (2 punti ottenuti, vantaggio in caso di arrivo a pari punti)

: 64-67 in casa; in trasferta 74-84 (2 punti ottenuti, vantaggio in caso di arrivo a pari punti) Ragusa : sconfitta 105-98 in trasferta; il 28 gennaio la gara in casa

: 105-98 in trasferta; il 28 gennaio la gara in casa Piazza Armerina: vittoria in casa 88-79 (2 punti ottenuti); il 18 febbraio la gara di ritorno

Myenergy Viola avrebbe ottenuto sempre 4 punti contro le dirette concorrenti, ma potrebbe arrivare a un massimo di 8 se dovesse battere Ragusa e Piazza Armerina nella gara di ritorno. Un bottino di tutto rispetto in vista degli scontri contro le squadre dell’altra Division.

La situazione delle avversarie:

Orlandina : 8 punti (2 contro la Viola, 4 contro Ragusa, 2 contro Piazza Armerina in attesa della gara di ritorno)

: 8 punti (2 contro la Viola, 4 contro Ragusa, 2 contro Piazza Armerina in attesa della gara di ritorno) Ragusa : 4 punti (2 contro la Viola in attesa della gara di ritorno, 2 contro Piazza Armerina)

: 4 punti (2 contro la Viola in attesa della gara di ritorno, 2 contro Piazza Armerina) Piazza Armerina: 2 punti (2 contro Ragusa, 0 contro Viola e Orlandina in attesa della gara di ritorno)

I prossimi impegni della Myenergy Viola

Necessario, ancor prima di qualsiasi discorso sugli scontri diretti, blindare le prime 4 posizioni. Finale di stagione tutt’altro che banale per la Myenergy Viola: le gare contro Fortitudo Messina e Castanea sono abbordabili sulla carta, ma arrivano al termine di una settimana da 3 gare in 7 giorni e non vanno prese alla leggera.

In contemporanea mercoledì Ragusa sarà di scena a Barcellona, mentre domenica Piazza Armerina ospita l’Orlandina: due turni dai quali i reggini devono uscire vincenti e sperare in risultati positivi dagli altri campi.

Tornando ai reggini, da non fallire le gare in trasferta a Rende e in casa contro la Basket School. Ci si gioca il tutto per tutto contro Ragusa in casa a fine gennaio e Piazza Armerina nell’ultima gara della stagione regolare, tanto in ottica primi 4 posti quanto in ottica scontri diretti per la postseason, con l’augurio che all’ultima giornata i giochi siano già fatti.

Fortitudo Messina (Casa) – 17 gennaio 2024

Castanea (Trasferta) – 20 gennaio 2024

Ragusa (Casa) – 28 gennaio 2024

Rende (Trasferta) – 4 febbraio 2024

Basket School Messina (Casa) – 11 febbraio 2024

Piazza Armerina (Trasferta) – 18 febbraio 2024

Programma 17ª Giornata (turno infrasettimanale)

Mercoledì 17 gennaio

Ore 19:00

Catania-Piazza Armerina

Ore 20:00

Sala Consilina-Rende

Ore 20:30

Barcellona-Ragusa

Milazzo-Castanea

Myenergy Viola-Fortitudo Messina

Orlandina-Basket School

Classifica

Orlandina 26 Ragusa 24 Viola 24 Sala Consilina 22 Piazza Armerina 20 Barcellona 20 Basket School Messina 18 Milazzo 16 Rende 10 Castanea 8 Catania 4 Fortitudo Messina 0