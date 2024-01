Myenergy Viola, chi è Fortunato Vita? Tutto sul nuovo GM neroarancio

StrettoWeb

Nuovo ingresso nei quadri societari per Myenergy Viola. La società reggina, a pochi giorni dalla sfida contro Svincolati Milazzo di domenica al PalaCalafiore, nonchè in piena sessione di mercato, ha comunicato di aver affidato il ruolo di General Manager a Fortunato Vita.

Myenergy Viola, chi è Fortunato Vita?

Nel comunicato veicolato dalla Myenergy Viola viene ripercorsa la carriera del nuovo GM neroarancio. “Fortunato Vita, reggino, classe 1977, sposato e padre di 4 figli è stato scelto dalla società del Presidente Laganà per ricoprire un incarico cruciale in chiave di strutturazione societaria che la società neroarancio si propone, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati per la stagione in corso e di più alti traguardi per le stagioni successive.

Vita è Manager Sportivo dal 2004 in concomitanza alla fondazione di GECOSPORT, azienda che si occupa di Gestione e Consulenza Sportiva. Nella sua carriera ha già ricoperto diversi incarichi: è stato Responsabile Marketing della Viola di Tito Silipo guidata da Ale Giuliani e Capitan Mazzarino e successivamente ha lavorato in diverse località italiane presso OCTAGON ( Leader Internazionale nella gestione di Eventi e Atleti) che si è rivelata un’importante esperienza formative per il giovane professionista.

Tra le esperienze messe a frutto ancora:

NIKE Italy (Tour JogaBonito 2006)

NBA EUROPE (organizzazione della prima Tappa di un tour Europeo proprio a Reggio Calabria).

Fortunato Vita è stato inoltre responsabile marketing della Lega Nazionale Pallacanestro dal 2007 fino al 2011 (con importanti eventi organizzati tra cui le Finali di Coppa Italia edizioni di Pesaro e Milano 2 Montecatini e Basket Week). Il nuovo GM neroarancio ha ricoperto in passato anche il Ruolo di Presidente della società Audax Basket che in pochi anni è arrivata alla serie C Nazionale permanendo 6 anni nella categoria.

Vita è inoltre specializzato in Impiantistica Sportiva e collabora con importanti Aziende Leader del Settore, operanti nello sviluppo del Mezzogiorno. Esperto di Gestione Societaria attraverso molteplici collaborazioni nel Basket, Volley, Calcio in diverse categorie opera anche nella Rappresentanza e Distribuzione del Settore Sportivo“.

L’accoglienza del presidente Laganà

“Siamo molto felici dell’ingresso in società di un professionista come il nostro General Manager, è una persona con cui fin da subito mi sono trovato in sintonia e sono certo che la sua esperienza e formazione ci aiuteranno a raggiungere i traguardi a cui aspiriamo“, ha dichiarato il presidente di Myenergy Viola Carmelo Laganà.

Le prime parole di Fortunato Vita da GM della Myenergy Viola

“Fiero di ricoprire un ruolo così importante all’interno di una società emblema della Città di Reggio Calabria, e al tempo stesso lusingato dalla fiducia riposta in me da parte del Presidente. Una veste con grandi responsabilità ma con la certezza di poter strutturare qualcosa di veramente importante grazie a tutto lo splendido team che gravita ormai da anni all’interno del Club“, ha dichiarato Vita.