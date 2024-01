Myenergy Viola, la ‘cazzimma’ di Cessel: “venite al PalaCalafiore, contro Ragusa vogliamo spaccare”

StrettoWeb

Tre partite in una settimana, da domenica a sabato, una faticaccia per la Myenergy Viola, un tour de force dal quale era necessario uscire indenni. Evitate tutte le trappole, i reggini hanno raccolto 6 punti su 6, 3 vittorie consecutive utili per migliorare il morale dopo due ko consecutivi a cavallo tra fine 2023 e inizio 2024, ma utili soprattutto per mantenere il passo delle big di alta classifica.

Successo netto quello contro Castanea nell’ultima gara, il centro Giovanni Cessel la analizza così: “è stata una partita interessante. Come tutte mi serve per lavorare sulle cose in cui ancora ho delle carenze. Devo essere ancora più fisico, avere più ‘cazzimma’. Mi sono divertito perchè il loro lungo, Ferenc, ha un buon corpo e sa come usarlo, quindi ho potuto mettere in pratica quello che provo in allenamento in settimana.

Come in ogni partita ci sono stati degli errori, però penso che la nostra difesa ci abbia tenuto sempre sopra. Il miglior attacco parte dalla difesa. Anche se singolarmente molti di noi possono non aver fatto molto in attacco, si facevano rivedere subito in difesa per poi far segnare i compagni nell’azione successiva“.

Domenica la Myenegy Viola ospita Ragusa: è big match

In occasione del big match di domenica contro Ragusa, che mette in palio 2 punti utili per l’alta classifica ma anche per il Play-in Gold, Cessel chiama a raccolta i tifosi della Myenergy Viola: “venite tutti al Pentimele, noi siamo gasati, carichi a mille, pronti a spaccare tutto“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.