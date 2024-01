“Musica & Cinema”: il ricordo di Morricone apre la rassegna teatrale di Catanzaro

StrettoWeb

Al Teatro Politeama di Catanzaro ritorna la tradizionale rassegna “Musica & Cinema” con un concerto tributo al compianto Ennio Morricone, che con le sue colonne sonore ha scritto alcune delle pagine più emozionanti legate alla settima arte.

Venerdì 16 febbraio l’Orchestra filarmonica della Calabria renderà omaggio al grande maestro – cittadino onorario di Catanzaro e già presidente onorario della rassegna ideata dal Politeama che lo vide protagonista di uno storico trittico di concerti nel 2007, 2009 e 2011 – con una serata, dal titolo “Love theme”, che offrirà al pubblico l’occasione di assistere ad un viaggio tra le melodie indelebili del compositore romano.

Dai capolavori del western fino ad alcuni dei titoli più recenti, la scaletta del concerto non mancherà di celebrare le musiche di due film cult come “Per un pugno di dollari” e “C’era una volta in America”, di cui ricorrono, rispettivamente, gli anniversari dei 60 e 40 anni dall’uscita. Una produzione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra che ha già fatto tappa, nei mesi scorsi, al Teatro Greco di Taormina e a Siracusa riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica.

L’Orchestra Filarmonica della Calabria, che rinnova e consolida la propria collaborazione con il teatro pubblico di Catanzaro, si è da anni consacrata per la sua versatilità grazie al repertorio vastissimo che la caratterizza, dalla tradizione sinfonica fino alle produzioni contemporanee. Qualità e peculiarità per le quali è stata selezionata lo scorso anno da Andrea Bocelli per i suoi concerti al Teatro greco di Taormina.

A dirigerla è sempre il pianista e maestro Filippo Arlia, considerato come uno dei più brillanti e versatili musicisti della sua generazione. Forte di un’esperienza nazionale ed internazionale in crescendo, proprio nel 2023 ha debuttato al Teatro alla Scala di Milano dirigendo I Virtuosi del Teatro alla Scala.

Sul palco del Politeama sarà protagonista anche il soprano Maria Francesca Mazzara: apprezzata e talentuosa interprete dalla carriera internazionale, ha aperto il nuovo anno con il Gran Concerto di Capodanno al Teatro Greco di Tindari e, prima, è stata solista al Concerto per i 100 anni della nascita di Franco Zeffirelli a Firenze. Ad affiancarla saranno le voci del Coro Lirico Siciliano, il coro ufficiale delle due maggiori stagioni liriche della Sicilia, il Taormina Festival e il Luglio Musicale Trapanese Ente di Tradizione.

Una formazione che è stata scritturata per numerose opere trasmesse in mondovisione attraverso i canali Rai, Sky e il circuito Microcinema in oltre 700 sale cinematografiche in tutto il mondo. A guidare il coro è il maestro Francesco Costa, direttore artistico del Festival Lirico dei Teatri di Pietra e vincitore anche dell’International Opera Award – Oscar della Lirica, per la prima volta nella storia assegnato a un maestro di coro.

La Fondazione Politeama è, al contempo, al lavoro per definire alcune iniziative collaterali che arricchiranno l’evento del 16 febbraio prossimo. Lo sottolinea il direttore generale Aldo Costa, che ricorda il proprio impegno nell’organizzazione del primo concerto di Morricone a Catanzaro. I biglietti saranno disponibili dalla prossima settimana, quando verranno svelati anche gli altri appuntamenti di “Musica & Cinema” con una speciale formula abbonamento. Per informazioni è possibile contattare il botteghino del teatro al numero 0961- 501818 o consultare il portale www.politeamacatanzaro.net.

