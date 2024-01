Munizioni e droga nascosti in casa, colto in flagrante 26enne di Cosenza

StrettoWeb

Proseguono serrati i controlli delle forze dell’ordine per combattere la detenzione e lo spaccio di stupefacenti nel territorio del cosentino. Durante uno dei suddetti controlli, un 26enne di San Giovanni del Fiore è stato tratto in arresto: nel corso della perquisizione domiciliare, i Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno rinvenuti e sequestrato circa 25 grammi di cocaina, suddivisi in 45 involucri termosaldati, marijuana essiccata per un peso pari a 20 grammi, 40 funghi allucinogeni e due bilancini elettronici di precisione. Il 26enne è stato, inoltte, ritrovato in possesso di 46 cartucce di vario calibro per pistola, illegalmente detenute. A seguito della convalida di arresto, al giovane è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.