Movida a Messina: sanzionati due locali pubblici, i motivi

StrettoWeb

Nuovi controlli amministrativi hanno visto impegnati nelle scorse settimane i poliziotti della Squadra Amministrativa in seno alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Messina nei locali e discoteche cittadini maggiormente frequentati e luogo di ritrovo della movida locale, specie nel centro storico.

I controlli, volti a garantire sicurezza e rispetto delle regole, hanno evidenziato irregolarità e violazioni della normativa vigente in due locali pubblici. I poliziotti hanno infatti riscontrato lo svolgimento di serate danzanti non autorizzate con intrattenimento musicale oltre l’orario consentito. Nelle prossime settimane seguiranno ulteriori analoghi controlli anche in provincia.