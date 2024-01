Monte di Pietà: venerdì l’apertura alla Città del Complesso Monumentale di Messina

StrettoWeb

Venerdì 5 gennaio 2024, alle ore 18.30, al Monte di Pietà, il sindaco Federico Basile presenzierà con il Direttore Generale Salvo Puccio, la sua squadra di Assessori e i rappresentanti delle Partecipate comunali alla cerimonia di apertura alla fruizione della cittadinanza del Complesso Monumentale, passato di recente alla gestione della Città Metropolitana di Messina.

“L’evento, con ingresso libero, è dedicato alla nostra Città per rendere fruibile a fini culturali e turistici, una delle più suggestive location del patrimonio storico architettonico di Messina, edificato a partire dal 1616 e restaurato nel 1979 dopo i gravi danni subiti a seguito del terremoto del 1908”, così il sindaco Basile invita a partecipare all’iniziativa arricchita da momenti di intrattenimento e degustativi, che si concluderà alle 21.30.

In programma per allietare la serata si susseguiranno performance di immagini, suggestioni e parole con Carlo Spinelli e Martina Costa per la regia di Antonio Vitarelli, e esibizioni di musica tradizionale folkloristica. I momenti di intrattenimento saranno accompagnati da delizie di dolci artigianali tipici messinesi preparati dalla pasticceria Di Pietro e dal maestro Lillo Freni.