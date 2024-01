Sì alla montagna, ma con prudenza: i consigli del CNSAS Calabria

StrettoWeb

La neve sta imbiancando le vette delle montagne calabresi e, quanto prima, il pubblico si concederà una sciata, una ciaspolata o una semplice passeggiata sul manto innevato. Qualunque sia l’attività che scegliamo di effettuare, è importante seguire alcuni consigli che potrebbero salvarci la vita in caso di pericolo. Le direttive provengono direttamente dal Soccorso Alpino e Speleologico Calabria che “invita alla massima prudenza tutti gli appassionati degli sport outdoor di montagna in ambiente innevato. L’appello è rivolto a tutti ma, in particolar modo, a coloro che si avventurano per la prima volta o con poca esperienz”a.

Prima di intraprendere qualsiasi attività sulla neve e, in particolare, la pratica dello scialpinismo e le gite con le ciaspole, controllate le previsioni e le allerte meteo e consultate con attenzione il servizio Meteomont ed il bollettino neve-valanghe, per verificare eventuali condizioni di criticità.

Massima prudenza su tutti gli itinerari, anche quelli più familiari. Ricordatevi di avvertire qualcuno della vostra destinazione e calcolate bene la durata dell’itinerario (nei mesi invernali le ore di luce sono poche).

Adoperate sempre abbigliamento e calzature adeguate ed equipaggiamento da neve/ghiaccio e portare sempre nello zaino un telo termico.

Dotatevi sempre di Artva, pala e sonda per le gite scialpinistiche o con le ciaspole verificando che tutti i dispositivi siano perfettamente funzionanti.

Attivate l’app gratuita salvavita GEORESQ sul cellulare, utilissimo come sistema di allarme in caso di pericolo e richiesta di soccorso.

Attenzione alle scivolate sul ghiaccio a qualsiasi quota.

Ulteriori informazioni sul nostro sito: https://www.sasc.it