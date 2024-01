Milazzo: un’area per gli animali nella via Gasparro

StrettoWeb

Nei mesi scorsi il sindaco di Milazzo incontrando varie associazioni e cittadini amanti degli animali aveva promesso che avrebbe messo a disposizione un’area per consentire, soprattutto ai cani, di muoversi in libertà. E l’impegno è stato mantenuto con la realizzazione di uno spazio attrezzato nella via Gasparro, alle spalle della chiesa del Sacro Cuore. E saranno proprio i volontari della parrocchia a gestire l’area. Una piena sinergia quella tra il sindaco Midili ed il parroco Dario Mostaccio. L’area ha delle zone d’ombra grazie alla presenza di alberi, una fontana funzionante e gli appositi contenitori per le deiezioni canine.

“Siamo contenti – ha detto durante l’inaugurazione padre Dario Mostaccio – che il nostro desiderio abbia incontrato il consenso dell’Amministrazione e siamo certi che questo progetto come quello dell’organizzazione del Natale, sia solo l’inizio di una proficua collaborazione tra la nostra parrocchia e il Comune. Abbiamo tante idee per questo quartiere e chissà che non riusciremo a vederle realizzate”. “Anche per me questa collaborazione è sicuramente una cosa buona per la città – ha aggiunto il sindaco Midili – e sono contento del risultato ottenuto. Stiamo lavorando affinché il quartiere diventi più vivibile e con aree di socialità, che ancora mancano”.