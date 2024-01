Milazzo: il maestro Enzo Piedimonte omaggia il sindaco Midili 

StrettoWeb

Enzo Piedimonte, famoso pizzaiolo napoletano trapiantato in Sicilia, continua a consolidare la sua reputazione nel panorama gastronomico nazionale, e anche quest’anno accompagnato da Antonella La Scala ha voluto rendere omaggio al Sindaco di Milazzo, Pippo Midili donandogli il Piatto Ufficiale dell’Edizione 2024 di Casa Sanremo come già fatto per la scorsa edizione. Il ruolo di responsabile dell’area food pizzeria di Casa Sanremo, cuore pulsante di uno degli eventi più importanti della scena musicale italiana, ha ulteriormente confermato la competenza di Enzo Piedimonte nell’organizzazione e nella creazione di esperienze gastronomiche di alto livello.

Il Sindaco Midili, onorato di ricevere questo dono, ha elogiato il talento e la dedizione di Enzo Piedimonte nel portare avanti la tradizione gastronomica italiana e assieme all’esperto Peppe Abbriano si è detto ben lieto di poter ospitare anche quest’anno nella città del Capo il Festival della Pizza che si terrà dal 9 al 12 maggio.

