Milazzo, il garante dell’infanzia incontra a palazzo dell’Aquila il sindaco Midili

Questo pomeriggio Antonio Napoli, nominato nei giorni scorsi dal sindaco Pippo Midili, Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Milazzo ha incontrato a palazzo dell’Aquila il primo cittadino per una prima interlocuzione su alcuni aspetti riguardanti questa nuova figura che ha il delicato compito di tutelare la piena attuazione dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, di bambini e ragazzi. Il prossimo incontro sarà con i dirigenti scolastici al fine di valutare la possibilità di promuovere degli incontro a scuola con gli studenti.

“Il mio intento è innanzitutto ascoltare quelle che sono le problematiche dei ragazzi e cercare di assicurare il supporto possibile – afferma Napoli -. Ogni fascia d’età riserva della criticità che dobbiamo cogliere ed individuare gli argomenti giusti per fare leva sui ragazzi, cercare di infondere in loro fiducia nel garante in quanto figura che può interporsi per risolvere situazioni che possano turbare la loro vita, a scuola e fuori, in ambito sociale. È noto che le giovani generazioni vivono momenti di smarrimento, ovviamente non tutti, ma occorre conoscere per tempo la problematica per avere la possibilità di affrontarla in maniera corretta. Far comprendere ai giovani sappiano che esiste qualcuno pronto ad ascoltarli ed intervenire per risolvere eventuali situazioni di disagio”.