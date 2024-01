Milazzo, confronto dell’Amministrazione con i dirigenti scolastici cittadini

StrettoWeb

Confronto nella sede dell’assessorato alla Pubblica istruzione del comune di Milazzo tra l’Amministrazione comunale e i dirigenti delle scuole cittadine (sia Comprensivi che istituti superiori). Ai lavori sono intervenuti il sindaco Pippo Midili, l’assessore Lydia Russo e il dirigente Domenico Lombardo. Obiettivo della riunione è stato quello – come ha sottolineato l’assessore Russo – di verificare le esigenze di ciascuna realtà scolastica, avere contezza di eventuali criticità per trovare delle soluzioni e al tempo stesso informare i dirigenti scolastici delle iniziative che il Comune intende portare per migliorare agli studenti la fruizione dei plessi. E anche per ribadire la massima disponibilità della sottoscritta e dell’Amministrazione nel rapporto con le scuole. Il primo argomento affrontato è stato quello della riorganizzazione della rete scolastica che ha portato alla perdita dell’autonomia del Comprensivo Primo “Garibaldi”. Non solo. Lo stesso decreto prevede anche che la scuola elementare del Sacro Cuore, in atto attualmente appartenente al Comprensivo Secondo, passi nella competenza dell’istituto Terzo.

“Una decisione inspiegabile e assurda, mai condivisa con il sottoscritto – ha detto il sindaco Midili – e sorprende perché l’assessorato regionale dovrebbe sapere che il plesso “Sacro Cuore” è interessato da un importante intervento di riqualificazione che questa Amministrazione sta attuando a seguito di un finanziamento del Ministero dell’Istruzione di oltre un milione di euro. Intervento che prevede almeno 2 anni di lavori e per questo già all’inizio dell’anno scolastico 2023/24 è avvenuto il trasferimento degli alunni presso un altro plesso sempre dell’I.C. Secondo.

L’eventuale aggregazione al Terzo Istituto diventa pertanto impraticabile, sia per questa Amministrazione che sarebbe impossibilitata a mettere a disposizione altri locali, sia per le stesse famiglie che si ritroverebbero con gravissimi disagi. Situazione che ho rappresentato a Palermo senza però ottenere al momento riscontro. Per questo comunico che impugneremo al Tar il decreto di riorganizzazione della rete scolastica”. Sempre su tale argomento la dirigente del Comprensivo Primo ha ribadito che con la perdita dell’autonomia scolastica, c’è il rischio che l’Osservatorio contro la dispersione scolastica possa essere spostato fuori Milazzo. “Una eventualità – ha detto Rigoli – che va evitata a tutti i costi”.

Gli altri argomenti affrontati sono stati quelli della mensa (“l’obiettivo è assicurare un servizio di refezione gradito ai genitori” – ha detto Lydia Russo), dei collegamenti viari (tra stazione e centro, proposto dal preside del “Majorana”, Castrovinci) ed ancora la possibilità di migliorare la fruizione dei plessi “Da Vinci” e “Majorana”, ciascuno dei quali accoglie oltre mille studenti, realizzando altre strade di accesso (“in tal senso ci stiamo muovendo in previsione della variante al Prg).