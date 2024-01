StrettoWeb

Nessuna sorpresa nel posticipo di lusso in Serie A tra Milan e Roma. A San Siro finisce 3-1 per i rossoneri, che consolidano il terzo posto. I capitolini di Mourinho, sempre più in difficoltà, sprofondando invece al nono posto.

La gara si sblocca quasi subito con Adli. In avvio di ripresa raddoppia Giroud, ma Paredes accorcia su rigore. Ci pensa nel finale Theo Hernandez a riportare i suoi sul doppio vantaggio con un bolide dal limite.