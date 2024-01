Meteo Siracusa: Domani, Domenica 28 Gennaio all’insegna del cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 28 Gennaio a Siracusa promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle condizioni meteorologiche stabili. Secondo le previsioni meteo, il cielo sarà sereno per l’intera giornata, senza nuvole in vista.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 11-13°C, con una leggera brezza che soffierà da est-nordest. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si attesterà intorno al 72-75%.

Al mattino, le condizioni rimarranno invariate, con una lieve diminuzione delle temperature a 11-12.6°C e velocità del vento che potranno raggiungere i 16.2km/h. L’umidità tenderà a diminuire leggermente, attestandosi intorno al 63-66%.

Nel pomeriggio, le temperature saliranno leggermente, arrivando a oscillare tra 13.4-15.2°C, mantenendo la situazione di cielo sereno e con un vento che soffierà da est-nordest con raffiche fino a 24.9km/h. L’umidità sarà compresa intorno al 58-68%, mentre le precipitazioni continueranno ad essere assenti.

Anche in serata, non sono attese variazioni significative. Le temperature si manterranno in media tra 11.7-13.2°C, con un’umidità compresa tra il 59-64% e una direzione del vento che si manterrà costante, proveniente da est.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 28 Gennaio a Siracusa indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature miti e assenza di precipitazioni. Sia chiunque si prepari per una gita fuori porta, uno spuntino al mare, o una passeggiata in città, potrà godersi una piacevole giornata all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Gennaio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 13.3° perc. 12.5° Assenti 8.2 ENE max 17.2 Grecale 72 % 1029 hPa 3 cielo sereno 12.2° perc. 11.3° Assenti 5.1 ONO max 12.5 Maestrale 73 % 1029 hPa 6 cielo sereno 11.1° perc. 10.2° Assenti 14.5 ONO max 15.4 Maestrale 74 % 1030 hPa 9 cielo sereno 13.6° perc. 12.7° Assenti 10.7 NNO max 14 Maestrale 63 % 1031 hPa 12 cielo sereno 14.8° perc. 14° Assenti 13.4 ENE max 11.9 Grecale 63 % 1030 hPa 15 cielo sereno 14.6° perc. 13.8° Assenti 11.7 ENE max 19.6 Grecale 65 % 1030 hPa 18 cielo sereno 13.2° perc. 12.2° Assenti 17.6 ENE max 21 Grecale 64 % 1031 hPa 21 cielo sereno 12.4° perc. 11.3° Assenti 5.5 E max 9.3 Levante 59 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:34

