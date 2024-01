Meteo Ragusa, previsioni per Oggi, Domenica 28 Gennaio: cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Ragusa per la giornata di Domenica 28 Gennaio promettono un mix di condizioni atmosferiche, che varieranno dalle prime ore del mattino fino alla sera. Alle prime ore della notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre la temperatura si aggirerà intorno ai 3.5°C con una temperatura percepita di 0.9°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 10.2km/h con raffiche fino a 12.7km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si attesterà al 93%.

Al sorgere del sole, il cielo rimarrà sereno mantenendo una copertura nuvolosa irrisoria, con temperature lievemente in aumento, fino a 8.2°C alle 08:00. Il vento si sposterà leggermente verso ovest, mantenendo una velocità non eccessivamente significativa. L’assenza di precipitazioni e un’umidità del 79% caratterizzeranno le prime ore della mattinata.

Nel corso della mattina, si prevede che le condizioni rimarranno pressoché invariate, con temperatura in crescita fino a 12.4°C alle 11:00, percepita come 11.2°C. Il vento registrerà una lieve intensificazione, mantenendo, tuttavia, direzione e copertura nuvolosa stabili. Le probabilità di precipitazioni resteranno basse, e l’umidità si attesterà intorno al 58%.

Il passaggio al pomeriggio sarà caratterizzato dall’arrivo di poche nuvole, con una copertura che si attesterà attorno al 19-21% e temperature leggermente in calo fino a 8.6°C alle 16:00. La probabilità di precipitazioni si manterrà contenuta, e l’umidità crescerà leggermente al 83%. Il vento si sposterà verso Sud Est con un’incisiva crescita della velocità.

All’arrivo della sera, la copertura nuvolosa raggiungerà picchi dell’84%, e la temperatura si attesterà intorno ai 7.6°C, con una sensazione percepita di 6.2°C. Le probabilità di precipitazioni si manterranno contenute, e l’umidità calerà a circa l’85%. Il vento manterrà una direzione costante, provenendo da Est – Sud Est, con raffiche fino a 10.7km/h.

Proseguendo verso le ore notturne, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con una copertura che raggiungerà l’86-88%, temperatura intorno ai 5.4-7.8°C e vento proveniente da Est, con velocità intorno ai 6.6-13.3km/h.

In conclusione, la giornata di Domenica 28 Gennaio a Ragusa si prospetta con una variazione delle condizioni atmosferiche, passando dal cielo sereno alle nubi sparse, con temperature in lieve calo nel pomeriggio e nella sera. Le probabilità di precipitazioni resteranno basse, e il vento si manterrà costante nella sua direzione principale. Resta comunque consigliabile consultare le fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti delle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Gennaio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 4.1° perc. 2.1° Assenti 8 ENE max 9.6 Grecale 92 % 1029 hPa 8 cielo sereno 8.2° perc. 7.7° Assenti 5.1 ONO max 6.3 Maestrale 79 % 1031 hPa 11 cielo sereno 12.4° perc. 11.2° Assenti 12.8 ONO max 13.6 Maestrale 58 % 1031 hPa 14 poche nuvole 11.8° perc. 10.7° prob. 14 % 9.1 OSO max 12.2 Libeccio 62 % 1030 hPa 17 poche nuvole 7.6° perc. 6.2° prob. 15 % 8.5 ESE max 10.7 Scirocco 85 % 1032 hPa 20 cielo coperto 7.7° perc. 6.3° prob. 5 % 7.9 E max 13.3 Levante 80 % 1033 hPa 23 nubi sparse 5.4° perc. 4.3° prob. 1 % 5.5 E max 6.6 Levante 82 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:38

