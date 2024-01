Meteo Palermo: Oggi, Domenica 28 Gennaio all’insegna del cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per domenica 28 Gennaio a Palermo si presentano con un cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà sui 12.7°C intorno alle ore 12:00, mentre la minima sarà di 3.3°C verso le ore 23:00.

Durante la notte, la temperatura si manterrà costante attorno ai 3.3°C con una leggera brezza proveniente da sud con velocità intorno ai 2.3km/h. L’umidità si aggirerà intorno al 79% con nessuna possibilità di pioggia e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1034hPa.

Nella mattina, il cielo resterà sereno con temperature tra i 6.5°C e i 10.7°C. Durante queste ore, il vento soffierà da nord con una velocità che aumenterà gradualmente fino a 13.6km/h. L’umidità diminuirà rispetto alla notte, attestandosi intorno al 60%, e la pressione atmosferica rimarrà costante a 1032hPa.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno gradevoli intorno ai 10.4°C – 12.7°C e il vento, proveniente da nord, giungerà a una velocità di 17.5km/h. L’umidità salirà al 57% mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1032hPa.

In serata, le temperature si abbasseranno leggermente, oscillando tra i 3.4°C – 5.5°C, e il vento rallenterà la sua velocità a partire dai 10.2km/h. L’umidità e la pressione atmosferica si manterranno a valori simili rispetto al pomeriggio.

In conclusione, domenica 28 Gennaio a Palermo si prospetta una giornata con condizioni meteorologiche stabili e temperature gradevoli, ideali per passeggiate all’aria aperta o per attività ricreative. Resta comunque consigliabile vestirsi a strati considerando le variazioni di temperatura durante il corso della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 7.3° perc. 7.3° Assenti 3.7 NNE max 5.5 Grecale 91 % 1031 hPa 8 cielo sereno 8.4° perc. 8.4° Assenti 4 NNO max 6.3 Maestrale 81 % 1032 hPa 11 cielo sereno 12.5° perc. 11.2° Assenti 11.1 N max 15 Tramontana 54 % 1032 hPa 14 cielo sereno 11.6° perc. 10.2° Assenti 13.1 NNE max 17.5 Grecale 51 % 1031 hPa 17 cielo sereno 5.5° perc. 3.7° Assenti 8.1 NNE max 8.3 Grecale 82 % 1033 hPa 20 cielo sereno 3.8° perc. 3.8° Assenti 4.4 NE max 5.2 Grecale 81 % 1034 hPa 23 cielo sereno 3.3° perc. 3.3° Assenti 2.3 S max 4.6 Ostro 79 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:41

