Meteo: oggi un tramonto spettacolare, domani caldo primaverile

StrettoWeb

Rosso di sera, bel tempo si spera. Ed effettivamente così è nello Stretto di Messina e più in generale in Calabria e Sicilia: le temperature sono in forte aumento, oggi il cielo è stato coperto ma con qualche sprazzo di sereno al tramonto tanto che i raggi del sole dopo aver salutato lo Stretto dietro l’Etna hanno illuminato dal basso dell’orizzonte le nubi regalando qualche momento di pura magia.

E domani sarà una giornata stupenda, primaverile: cielo poco nuvoloso, clima molto mite, temperature addirittura oltre i +20°C. Ma l’inverno è subito in agguato: nel weekend tornerà a ruggire con freddo e forte maltempo, soprattutto nel pomeriggio-sera di sabato.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.