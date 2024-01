Messina, il duo comico Toti e Tonito chiudono la manifestazione “Natale sotto le stelle a Briga Marina”

StrettoWeb

Sarà il duo comico Toti e Tonito a chiudere venerdì 5 gennaio alle 20.00 la manifestazione “Natale sotto le stelle a Briga Marina”. L’evento, che si svolgerà a Piazza Migneco, conclude così un ciclo di eventi organizzati dall’ASD Circolo Umberto Fiore e che ha visto in prima fila un gruppo di donne ed uomini che, con caparbietà, abnegazione, spirito di iniziativa e volontà ha riacceso le luci di natale in un villaggio, che dopo il drammatico periodo Covid, non riusciva ad assaporare più il gusto del Natale.

In particolare, in questi giorni di festa, si sono svolte quattro brillanti serate, con spettacoli musicali, intrattenimenti e regali per i più piccoli, degustazione di prodotti tipici e vini, creati dalle eccellenti maestranze locali, con la vendita di prodotti artigianali, che ha visto la partecipazione di tantissime persone.