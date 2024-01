Messina: al Teatro dei 3 Mestieri in scena “Aramen & Stannum”, spettacolo sui Bronzi

StrettoWeb

Nuovo appuntamento con la stagione “Mi presento così” del Teatro dei 3 Mestieri di Messina. Sabato 20 gennaio alle 21.00 e domenica 21 gennaio alle 19.00 andrà in scena “Aramen & Stannum” (Produzione Teatro Primo), di Domenico Loddo e la regia di Christian Maria Parisi. Protagonisti sulla scena Silvana Luppino e Domenico Canale, che interpreteranno un viaggio semiserio di risalita attraverso miti, leggende e dialoghi ai confini della notte.

Presentazione spettacolo: “Quale mondo giaccia al di là di questo mare non so, ma ogni mare ha un’altra riva, e arriverò”. Gli interrogativi che i Bronzi di Riace e la loro rocambolesca scoperta si portano dietro si fondono come rame e stagno per forgiare i quadri scenici e i personaggi di questa pièce. Le due meravigliose statue rappresentano una metafora perfetta dell’emigrazione, la testimonianza di un viaggio nel quale l’umanità rigenera se stessa e la propria cultura. Chi sono quei due corpi restituiti dal mare? Sono uomini? Eroi? Dei?

Info e prenotazioni: 090.622505 – 349.8947473 (anche whatsapp)

“ARAMEN & STANNUM” di Domenico Loddo

con Silvana Luppino e Domenico Canale

Regia di Christian Maria Parisi

Scene e costumi Valentina Sofi

Luci Guillermo Laurin

Aiuto regia Ruggero Britti

Una produzione Teatro Primo