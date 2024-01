Messina, Sorbello a De Luca: “a me non mi hanno mai arrestato…”

StrettoWeb

Prima udienza, questa mattina, in Tribunale a Messina nella diatriba tra Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord e Salvatore Sorbello, già consigliere comunale e fermo oppositore dell’ex sindaco di Messina e dell’attuale amministrazione comunale guidata da Federico Basile. In una diretta sui social, l’avv. Sorbello afferma: “di mattinate perse in tribunale se ne fanno tante, specie quando non ti pagano o non sei a cottimo con incarichi pubblici. Quindi, una in più una in meno. Peccato che io non sfuggo dal processo, anche perché la prescrizione, nel mio caso, è lontana. C’è chi rinomina i vecchi difensori dopo averli invece continua col difensore d’ufficio assegnatogli. Da sottolineare che, i fatti oggetto di imputazione, sono in entrambi i casi determinati da provocazione in risposta a due dirette precedenti dell’odierna persona offesa”, rimarca Sorbello.

“Vorrei essere chiaro: a me non mi hanno mai arrestato, nessuno è venuto a bussarmi alla porta. Inoltre, quando De Luca è stato male ho anche mandato un messaggio senza aver ricevuto mai risposta e ricordo che, quando è stato arrestato, seppur avevamo già litigato, sono andato a casa sua”, evidenza Sorbello. “Spero ci sia una giustizia divina e prima o poi si pagano certi comportamenti, non possiamo fare i finti cattolici e poi freghiamo il prossimo. De Luca ha tre condanne definitive per diffamazione, lui è un maestro”, conclude Sorbello.

Vorremmo rassicurare l’avv. Salvatore Sorbello che ci accusa di essere “amici” dell’On. Cateno De Luca che StrettoWeb racconta i fatti dando spazio con estrema correttezza a tutti e verificando i fatti.