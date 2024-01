Messina senz’acqua: confermati i lavori alla condotta per il fine settimana, disagi per i cittadini | DETTAGLI

StrettoWeb

Briefing questa mattina, mercoledì 17 gennaio tra i vertici di AMAM SpA e del Comune di Messina, per confermare il programma dei lavori e dei presidi a supporto della popolazione, in vista dell’interruzione idrica fissata per il 19 gennaio prossimo, necessaria a consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori compresi nel secondo step progettuale che mira alla “Mitigazione delle vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo.

Programma dei lavori

Il cronoprogramma tecnico vedrà l’esecuzione di 10 interventi progettuali sulla condotta adduttrice principale, lungo i Torrenti Fiumedinisi e Savoca e sul fiume Alcantara, compreso il nodo Montesanto e contemporaneamente, 7 lavorazioni su impianti e reti, il Tavolo ha stilato anche quello legato alla sospensione idrica e il relativo piano di aiuto alla popolazione.

Sospesa l’acqua per circa 48 ore

– Venerdì 19 Gennaio

L’inizio dei lavori sulla condotta adduttrice è previsto a partire dalle ore 07:00, ed essi si concluderanno, salvo imprevisti o avversità meteoclimatiche nell’arco di 24 ore, comportando per tutto il periodo la sospensione idrica.

– Sabato 20 Gennaio

Ultimati i lavori, a partire dalle ore 07:00 si avvierà, salvo imprevisti o avversità meteoclimatiche, il ripristino dell’erogazione idrica, che si normalizzerà gradualmente nell’arco delle successive 24 ore ovvero entro la giornata di Domenica 21 Gennaio.

Piano di supporto alla popolazione

Dalle ore 08:00 alle ore 24:00, nei giorni dal 19 al 21 gennaio, sarà attivo in modo permanente il COC (Centro operativo comunale), responsabile delle attività di Protezione Civile in città, sino a normalizzazione dell’erogazione idrica. Si rammenta sin d’ora che il COC è l’unico organismo cui la popolazione dovrà rivolgersi per evidenziare ogni criticità, contattandolo al numero telefonico 090-22866

Saranno predisposte in tutto il territorio postazioni per la distribuzione di acqua potabile:

-n°4 rubinetti fissi, situati presso gli impianti:

• Sede Amam, viale Giostra – Ritiro;

• Via Girolamo Savonarola, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo);

• Viale Europa, Pressi Ospedale Piemonte;

• Viale Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari.

– n°3 Autobotti fisse, che stazioneranno presso:

• rotatoria Annunziata,

• rotatoria Granatari,

• Piazza Fazio, a Camaro

In vista dell’interruzione, si invita la cittadinanza a verificare la funzionalità dei propri sistemi di accumulo d’acqua (serbatoi, cisterne, autoclavi) o dei pozzi privati e, altresì ad un consumo di acqua potabile senza sprechi, poiché le proprie riserve potrebbero essere bastevoli per le ore di sospensione annunciata.