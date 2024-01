Messina: la città è senza acqua, al via i lavori alla condotta di Fiumefreddo. Tutte le INFO ed i DETTAGLI

StrettoWeb

Messina è senza acqua per circa 48 ore. Iniziati i lavori, dove sono impegnati oltre un centinaio di tecnici e operai, nei punti di intervento sull’Acquedotto Fiumefreddo (ovvero lungo i Torrenti Fiumedinisi e Savoca e sul fiume Alcantara), sia nell’area in cui si opererà per collegare i serbatoi di Montesanto 2 e Montesanto 1 e contemporaneamente, su impianti e reti cittadine.

Centro Operativo Comunale, unico organismo che gestisce le azioni di assistenza alla popolazione

Sarà funzionante dalle ore 08:00, il COC (Centro Operativo Comunale) che è l’unico organismo che gestirà le azioni di supporto e di assistenza alla popolazione, avvalendosi della struttura di protezione civile attiva anche in casi come questo e cui AMAM presenzia con proprie unità, accanto agli altri enti che contribuiranno con proprio personale e mezzi a ridurre al massimo i disagi dei cittadini. Il COC sarà attivo da oggi 19 gennaio sino a domenica 21 gennaio, sarà operativo dalle ore 08:00 alle ore 24:00 e contattabile al numero telefonico 090-22866.

Ecco dove trovare l’acqua potabile

Saranno predisposte in tutta Messina postazioni per la distribuzione di acqua potabile:

-n°4 rubinetti fissi, situati presso gli impianti:

• Sede Amam, viale Giostra – Ritiro;

• Via Girolamo Savonarola, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo);

• Viale Europa, Pressi Ospedale Piemonte;

• Viale Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari.

– n°3 Autobotti fisse, che stazioneranno presso:

• rotatoria Annunziata,

• rotatoria Granatari,

• Piazza Fazio, a Camaro

Programma dei lavori

Il cronoprogramma tecnico vede l’esecuzione di 10 interventi progettuali sulla condotta adduttrice principale, lungo i Torrenti Fiumedinisi e Savoca e sul fiume Alcantara, compreso il nodo Montesanto e contemporaneamente, 7 lavorazioni su impianti e reti, il Tavolo ha stilato anche quello legato alla sospensione idrica e il relativo piano di aiuto alla popolazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.