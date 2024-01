Messina, inaugurata la nuova segreteria politica di Antonio De Luca e Barbara Floridia | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

I parlamentari messinesi del MoVimento 5 Stelle, l’on. Antonio De Luca e la sen. Barbara Floridia, hanno inaugurato la loro nuova segreteria politica, che si trova in Via Dogali a Messina. Presenti numerosi attivisti e simpatizzanti del M5S di Messina, le già parlamentari Grazia D’Angelo e Valentina Zafarana, le coordinatrici provinciali Cristina Cannistrà e Vera Giorgianni, i consiglieri delle Municipalità Alessandro Geraci, Gabriele Ferrante e Francesco Pio Magazzù.

Antonio De Luca e Barbara Floridia: “un segno tangibile della nostra presenza in città”

“Questa sede rappresenta un segno tangibile della nostra presenza in città e un modo per incontrare la cittadinanza, allo scopo di raccogliere le loro istanze, ma anche le idee per migliorare il nostro territorio. Abbiamo tante tematiche da approfondire, sulle quali confrontarci in modo costruttivo con i messinesi e, ci auguriamo, di avere la presenza di tanti giovani all’interno della nostra segreteria. Siamo certi che questo diventerà un luogo di dialogo, aperto a tutti coloro che vorranno avvicinarsi ai valori del MoVimento 5 Stelle e, in generale, alla politica attiva”, hanno dichiarato Antonio De Luca e Barbara Floridia.

