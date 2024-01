Messina: rilascio delle carte d’identità agli sportelli comunali, servizio a pieno regime

StrettoWeb

Il comune di Messina informa la cittadinanza che “il parziale disservizio verificatosi agli sportelli comunali, il 2 e 3 gennaio scorsi, è stato dovuto per una procedura di aggiornamento dei POS PagoPa, necessari al pagamento del rilascio delle carte d’identità.

Il comune di Messina “rassicura altresì, che il problema è già stato risolto per gli sportelli di rilascio situati a Palazzo Zanca, ed in via di risoluzione nella giornata di oggi, venerdì 5, per quelli siti nelle sedi delle Circoscrizioni. Pertanto, si conferma da lunedì 8 gennaio la piena operatività in tutti gli sportelli comunali dei POS PagoPa”.