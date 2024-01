Messina, Grasso: “il raddoppio ferroviario Castelbuono – Patti si farà e sarà strategico per il Ponte”

StrettoWeb

“Il raddoppio ferroviario Castelbuono-Patti si farà. Rete Ferroviaria Italiana ha mantenuto l’impegno. Dopo 10 anni di battaglie, di incontri e tavoli tecnici a cui ho partecipato in prima linea, la scorsa Legislatura il primo risultato: RFI si impegnava a realizzare lo studio di fattibilità (per il quale ringrazio l’allora assessore al ramo Marco Falcone per l’impegno e il supporto). Oggi, anche a seguito dell’intervento del Presidente Renato Schifani, lo studio è terminato e RFI è pronta a investire nella realizzazione dell’opera”, è quanto afferma la parlamentare siciliana di Forza Italia, Bernadette Grasso.

“Rimediamo così allo sbaglio del precedente Governo nazionale di cancellare dal Piano Nazionale per il Sud la realizzazione del doppio binario, nella tratta ferroviaria Castelbuono-Patti. Si tratta di un’infrastruttura strategica, anche in ottica del Ponte. Ho sempre lavorato nell’interesse del territorio, per la crescita economica e sociale. Continuerò a farlo”, conclude Grasso.

