Divieti di sosta e di transito veicolare, i provvedimenti viabili a Messina

Istituiti da ieri, mercoledì 10 gennaio, sino al 10 febbraio, nella fascia oraria 0-24, in entrambe le carreggiate stradali di via La Farina a Messina, nel tratto compreso tra viale Europa e via Salandra e nel tratto compreso tra le vie Vittorio Veneto e San Cosimo, i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare per semicarreggiata, consentendo il transito veicolare nella semicarreggiata che di volta in volta non sarà interessata dagli interventi, e il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare nelle strade perpendicolari ai tratti di via La Farina sopracitati per una lunghezza di venti metri dall’intersezione con la stessa via La Farina, prevedendo gli interventi su una singola strada per volta. Il provvedimento è stato adottato nell’ambito degli interventi di ripristino, recupero e miglioramento della qualità ambientale di un tratto di via La Farina per lavori di raccordi con le aree di intersezione e di segnaletica stradale orizzontale.

Disposta l’istituzione di due stalli per la sosta di veicoli a servizio di persone disabili nel piazzale antistante l’accesso al plesso scolastico Don Orione.