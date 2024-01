Messina, ecco il progetto del lungomare di Santa Tersa di Riva | RENDERING

Danilo Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, ha reso noto il rendering del nuovo lungomare. Il progetto prevede la demolizione del marciapiede e del parapetto esistenti e la realizzazione di una struttura a mensola su pali e micropali profondi 11 metri, sulla quale sorgerà un marciapiede a sbalzo largo 2,25 metri, mentre al posto del marciapiede esistente sarà realizzata una pista ciclabile a doppio senso di circolazione, larga 2,50 metri, separata dagli stalli di parcheggio da un cordolo in gomma altro 5 centimetri.

Il nuovo marciapiede intersecherà le diverse piazzole esistenti sul lungomare e sarà rivestito con pietra calcarea bianca e pietra lavica, mentre il parapetto sarà in ringhiera metallica a giorno. Previsti anche panchine in legno, sedili in cemento, fioriere in pietra lavica e alberi di oleandro, oltre alla predisposizione di nuova illuminazione.