Messina, la prof.ssa Spanò eletta Direttrice del Chibiofaram

StrettoWeb

La prof.ssa Nunziacarla Spanò è stata eletta Direttrice del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali per il completamento del triennio 2021/2024. Ordinaria di Ecologia, la prof.ssa Spanò nel recente passato ha ricoperto il ruolo di Delegata del Rettore per le iniziative Scientifiche a Tutela dell’Ambiente e del Patrimonio Marino ed è, inoltre, Referente per l’Italia nel Consiglio scientifico del programma “Unesco International Environmental Experts Network” e Responsabile del Centro di Ricerca Congiunto Università di Messina – Stazione Zoologica Anton Dohrn (Sede di Messina).

Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali censite da Scopus, vanta ricerche e attività strettamente connesse allo studio della biodiversità marina e degli organismi marini, ma anche alla salvaguardia dell’ambiente in cui essi vivono.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.