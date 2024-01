Lutto a Messina: è morto il Prof. Giuseppe Amoroso, il letterato aveva 88 anni

StrettoWeb

Lutto a Messina per la morte all’età di 88 anni del professore Giuseppe Amoroso. Il noto letterato ha insegnato Letteratura italiana per circa 30 anni alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università della città dello Stretto. Amoroso ha dedicato la sua attività di ricerca in particolare alla letteratura dell’Ottocento e del Novecento, lavorando sia sul versante dell’analisi filologica e del recupero dei testi, sia sul versante più propriamente critico. Ha collaborato per anni con la Gazzetta del Sud e con il Corriere della Sera.

Docente universitario vicino agli studenti

Il Prof. Amoroso era molto apprezzato dagli studenti per via della chiarezza con la quale affrontava le tematiche letterarie e per l’umanità con la quale si approcciava con i ragazzi che intraprendevano gli studi universitari. Sempre disponibile con tutti, il noto letterato era un punto di riferimento per l’Unime. Personalmente, ho un piacevole ricordo del primissimo esame sostenuto con il Prof. Amoroso: “Lei mi sembra molto spigliato con una buona dialettica e conoscenza della letteratura, quindi si merita 30. Complimenti, continui così“. Con queste parole mi salutò dopo aver sostenuto il colloquio, io lo ringraziai e andai via. Le sue parole mi riempirono di orgoglio e mi aiutarono per il proseguo dei miei studi. Buon viaggio Prof. Amoroso.