E’ di Messina la massaggiatrice ufficiale della Scuola Diabasi per il Festival di Sanremo: l’emozione di Marianna Amato | INTERVISTA

Grande presenza al Festival di Sanremo quest’anno per la signora Marianna Amato Grazia di Giardini Naxos che parteciperà come massaggiatrice ufficiale insieme alla scuola professionale di massaggi Diabasi.

Marianna Amato Grazia è insegnante di Yoga con “Diploma Internazionale di Maestra di Yoga” acquisito in India, Istruttrice di Acquafitness, Acquafitness Prenatale e Neonatale e Operatrice specializzata in Massaggio Professionale e Thaymassage.

Intervistata ai microfoni di StrettoWeb, Marianna Amato Grazia ha affermato che “per specializzarmi ulteriormente, ho intrapreso un percorso triennale presso la Scuola Diabasi, un percorso completo che mi fa acquisire ben 24 tecniche che spaziano dal mondo olistico a quello tecnico”.

“Grazie alla scuola professionale di massaggi Diabasi ho l’opportunità di partecipare ai contest, svoltisi in diverse città italiane, per la selezione di trenta massaggiatori ufficiali Diabasi durante il Festival di Sanremo dove saremo ospiti del Villaggio del Festival di Sanremo all’Interno del Parco di Villa Ormond. All’interno del Villaggio ci sarà un’area benessere dove ci si potrà immergere in un percorso sensoriale e di relax e noi professionisti del settore avremo l’opportunità di massaggiare artisti, cantanti e gente dello spettacolo”.

“Per me in quei giorni sarà una strepitosa occasione che mi consentirà di prendermi cura dei miei ospiti usando tutte le conoscenze in mio possesso e guardando nell’anima di ciascuno di loro, perché al di là della tecnica appresa è il “sentire” il segreto di un buon massaggio e ogni massaggio non è mai uguale ad un altro ma viene sempre personalizzato e fatto su misura, perché ognuno di noi è diverso e nella sua diversità è nascosto il segreto della sua bellezza ed unicità”.

