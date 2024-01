Messina: lunedì l’apertura del Portale Tributario

StrettoWeb

Come annunciato dal sindaco di Messina, Federico Basile e dall’assessore Roberto Cicala, nel corso della conferenza stampa, tenutasi il 28 dicembre scorso a palazzo Zanca, il Comune di Messina renderà disponibile a tutta la cittadinanza, a partire dalle ore 10 di lunedì 8 gennaio, il nuovo Sportello Tributario del Cittadino, un passo significativo verso la modernizzazione e digitalizzazione del sistema tributario comunale esposto al cittadino. “Questo è uno step cruciale raggiunto alla fine del 2023 – aveva dichiarato il sindaco Basile – un obiettivo importante che sottolinea il nostro impegno per una maggiore efficienza e trasparenza nei confronti dei nostri cittadini. La digitalizzazione dei servizi è fondamentale per semplificare la vita quotidiana e rendere più accessibili le informazioni fiscali”.

Le parole dell’assessore Cicala

L’assessore Cicala conferma dunque “il nuovo portale tributario sarà attivo alle ore 10 dell’8 gennaio 2024 per fornire ai cittadini un accesso semplice e rapido, ma allo stesso tempo sicuro, grazie all’autenticazione con SPID e Carta Identità Elettronica alle informazioni relative ai tributi e alle imposte comunali direttamente dalla homepage del Comune. I cittadini che vorranno delegare altri soggetti del proprio nucleo familiare alla consultazione dei propri dati – prosegue Cicala – potranno farlo a partire dal 1° febbraio attivando una delega. Per le aziende/associazioni o in generale per le persone giuridiche dovrà essere attivata una delega da parte del rappresentante legale per autorizzare la persona fisica alla visualizzazione dei dati, già dal momento del lancio della piattaforma. Questo strumento consentirà ai cittadini di avere una visione completa della propria situazione tributaria consentendo di avere sia elenchi completi di ogni provvedimento ricevuto, sia la possibilità di effettuare i pagamenti dalla piattaforma stessa utilizzando i sistemi di pagamento digitali più diffusi ovvero di stampare i bollettini utilizzando i sistemi di pagamento tradizionale. Tutto ciò contribuirà sicuramento allo snellimento della burocrazia e meno file agli sportelli dei palazzi comunali”, conclude l’assessore Cicala.