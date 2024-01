Messina, l’Assessore alla Pubblica istruzione in visita al plesso scolastico Simone Neri

StrettoWeb

Nell’ambito del programma di incontri con le scuole cittadine stabilito in sinergia con il sindaco di Messina, Federico Basile, l’assessore alla Pubblica istruzione Pietro Currò oggi, martedì 30 gennaio, si è recato in visita all’Istituto Comprensivo Santa Margherita, plesso Simone Neri di Giampilieri Superiore. L’assessore Currò, accolto dalla dirigente Fulvia Ferlito e dai docenti, è stato reso partecipe da parte degli alunni della scuola Secondaria di primo grado e della scuola Primaria di alcune tra le tante attività laboratoriali che si svolgono nell’Istituto.

In particolare, gli alunni della scuola Primaria hanno esposto i lavori realizzati in occasione della Giornata della Memoria e del progetto Lettura, ponendo l’attenzione sui messaggi di pace riportati sugli elaborati; mentre gli alunni della scuola Secondaria di primo grado hanno presentato un ritratto realizzato con l’utilizzo di materiali di vario tipo nell’ambito di un laboratorio sulla storia dell’arte del Rinascimento, nel quale gli alunni hanno manifestato il valore dell’espressività non soltanto legato alla loro capacità tecnica, ma al tempo stesso anche alla capacità di sapere interconnettere le varie discipline di studio.

L’Assessore nel complimentarsi con gli studenti ha sottolineato l’importanza delle attività di laboratorio “rappresentano spazi didattici fondamentali in quanto – ha detto Currò – attività che arricchiscono di significati le materie canoniche, oltre a servire per fare orientamento dei ragazzi sulle scelte dei percorsi scolastici futuri”.

