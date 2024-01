StrettoWeb

Dalle ore 15 odierne una squadra con vari mezzi del Comando vigili del fuoco di Messina è intervenuta in via Roma a Scaletta Zanclea per un incendio di un’abitazione.

Sul posto sono intervenute la squadra 1a con autopompa serbatoio (APS), autoscala (as), autobotte pompa (ABP), pick-up con modulo antincendio. Personale ha operato per il minuto spegnimento e la messa in sicurezza del sito.

