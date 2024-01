Messina: i provvedimenti viabili per interventi di scerbatura, spazzamento e potatura

StrettoWeb

Dal 15 sino al 23 gennaio, nelle fasce orarie 7-15 e 7-17, saranno effettuati interventi di scerbatura e spazzamento in vari tratti di strade a Messina. Dal 15 al 17 gennaio, dalle 7 alle 17, le attività interesseranno la zona sud, a Fondo Fucile, nelle vie Socrate, 37 b, Platone ed Evemero; dal 15 al 18 gennaio, nella zona nord, dalle 7 alle 17, la salita Principe mare/monte, e dalle 7 alle 15, entrambi i lati della salita Catena; il 22 e 23 gennaio, dalle 7 alle 17, la via salita Frantinaro. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Provvedimenti viari per interventi di potatura dall’11 al 23 gennaio

Dall’11 al 23 gennaio, nella fascia oraria 7-17, saranno effettuati interventi di potatura in alcuni tratti delle vie Bosurgi, Fiore e Leonardi. Esclusivamente, in entrambi i lati, nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare, garantendo la continuità del transito pedonale sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Divieti di sosta e transito veicolare nella parte sud di piazza Virgilio

Istituiti da ieri, martedì 9 gennaio, sino al 24/12/2024, i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare nella parte sud di piazza Virgilio, area in corrispondenza dell’intersezione via Taormina/via Caio Valerio Catullo. Il provvedimento è stato adottato per consentire la realizzazione di un asilo nido in rione Taormina.