Messina, gli studenti dell’Istituto Comprensivo G. Martino in visita a palazzo Zanca

Stamani visita a palazzo Zanca a Messina di un gruppo di “ragazzi speciali”, alunne e alunni dell’Istituto Comprensivo Tremestieri G. Martino. Il sindaco Federico Basile ha accolto la delegazione di 12 studenti, accompagnati dalla vicedirigente scolastica Grazia Spuria e dalle docenti Stefania Fabris, Laura Caruso, Stefania De Luca, Annalisa De Vito, Venera Di Blasi, Anna Fazio, Valentina Adamo, Maria Grazia Ruggeri, Melania Principato; Maria Catalano, Angela Reitano e il docente Salvatore Forestieri. I ragazzi avevano manifestato, nei giorni scorsi, la volontà di incontrare il Primo cittadino per consegnargli una letterina scritta di loro pugno contenente un desiderio altrettanto speciale.

Basile, ha prima dialogato con i ragazzi spiegando loro la funzione del Sindaco e degli Assessori e poi ha dato la parola per ascoltare le loro richieste concretizzatesi con la consegna della lettera nella quale hanno esposto il loro desiderio.

“Chiediamo il suo aiuto per il ripristino e la riapertura di un’area a verde sita in prossimità dell’istituto che frequentiamo, perché la villetta potrebbe essere per noi un luogo di socializzazione e di condivisione per fare qualche lezione all’aria aperta. Siamo sicuri che lei Sindaco farà il possibile per esaudire il nostro desiderio”, questo il testo della lettera.

Il Sindaco, dopo averli ascoltati con molta attenzione ha assicurato loro, che questo desiderio è realizzabile, nell’attesa della risoluzione di aspetti tecnici relativi all’area interessata, in quanto è un obiettivo primario del programma dell’Amministrazione il recupero di spazi a verde del territorio per essere fruiti dai cittadini e in particolare dai più giovani perché “possiate vivere appieno momenti di inclusione e allo stesso tempo diffondere la cultura del rispetto e la tutela dei beni comuni”, ha detto Basile.

“Coinvolgerli e lasciarci coinvolgere dai ragazzi speciali che incontriamo come Amministrazione ne vale sempre la pena e ogni volta che dedichiamo loro del tempo, sentiamo che in realtà arriva a noi il regalo più grande”, ha commentato il Sindaco al termine della visita.

La tappa dei ragazzi speciali a palazzo Zanca è proseguita poi con un breve giro guidato per vedere oltre la stanza del Sindaco e la Sala Falcone Borsellino, il Salone delle Bandiere e l’Aula consiliare.