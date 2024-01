Messina, Gioveni sulla concessione gratuita dell’occupazione del suolo pubblico: “ancora nessun risposta”

StrettoWeb

“In riferimento all’attuale dibattito sulla concessione o meno della gratuità dell’occupazione del suolo pubblico da parte dell’Amministrazione comunale di Messina, si vuole richiamare l’attenzione circa il fatto che il sottoscritto aveva presentato formale interrogazione lo scorso 11 dicembre, senza però aver avuto ancora risposta, nonostante il limite di legge massimo dei 30 giorni quasi raggiunto per il necessario riscontro”, è quanto afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Zanca, Libero Gioveni.

“Con l’occasione il sottoscritto intende rappresentare l’opportunità di dover concedere, almeno per altri 6 mesi, questa agevolazione agli esercenti in una fase di lenta ripresa economica che si ritiene cruciale per migliorare i dati negativi che lo stesso sindaco Basile aveva evidenziato nella sua relazione del primo anno di attività”, conclude Gioveni.