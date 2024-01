A Messina un flash mob per dire “Stop alla strage degli innocenti a Gaza”

StrettoWeb

Un flash mob per denunciare “la strage degli innocenti” a Gaza con la possibilità di sostenere con un contributo la popolazione ridotta allo stremo. L’appuntamento è per domenica 7 gennaio, alle 11, a piazza Cairoli a Messina. A organizzarlo è il Circolo Arci Thomas Sankara che promuove una iniziativa di sensibilizzazione sul massacro della bambine e dei bambini: il 47% della popolazione di Gaza prima del 7 ottobre aveva meno di 14 anni.

L’iniziativa rientra nella campagna per il cessate il fuoco ‘Stop bombing Gaza’ del Coordinamento Messina- Palestina, rete informale a cui l’associazione aderisce. “Non esiste un luogo sicuro per le bambine e i bambini di Gaza – dicono gli organizzatori -. Bombardati i luoghi protetti dal diritto umanitario come gli ospedali, le scuole, sedi dell’Onu e di ong, campi profughi, chiese e mosche, interi quartieri. La popolazione è forzata a spostarsi sempre più a Sud, ritrovandosi di nuovo sotto bombardamento. Senza nulla, senza cibo, senza acqua, spesso senza riparo, in un inferno senza fine“.

“Amnesty International, le Nazioni Unite, la Corte penale internazionale – aggiungono – stanno aprendo dossier sui crimini di guerra commessi dall’esercito e dal governo israeliano per la sua decisione di affamare i civili come strumento di guerra. L’ultimo conteggio ufficiale delle autorità di Gaza sulle vittime dal 7 ottobre è di 29.313 persone uccise e disperse, tra cui 9.600 minori e 6.750 donne e 1,8 milioni sono gli sfollati, in base ai dati forniti dalle autorità governative e ritenuti affidabili dall’Organizzazione mondiale della sanità“.