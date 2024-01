Messina, ecco il primo colpo in entrata: Rosafio attraversa lo Stretto e torna in Sicilia

StrettoWeb

A due giorni dall’apertura del mercato invernale, il Messina comincia a muoversi anche in entrata. Non solo i movimenti in uscita già ufficializzati nei giorni scorsi, ma anche un nuovo arrivo. Si tratta di un ritorno: il riferimento è all’attaccante Marco Rosafio, 29enne proveniente dalla Spal.

Rosafio è già a Messina, ha attraversato lo Stretto ieri in serata, come dimostra un video sui social in cui annuncia: “Messina sto arrivando“. Ora si attende l’ufficialità. Rosafio è già stato a Messina qualche stagione fa, in Serie D (2017-2018, sua miglior annata in termini realizzativi). Poi è riuscito ad esordire in B, con il Cittadella, prima di passare alla Reggiana e alla Spal quest’anno.