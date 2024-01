Messina, De Luca contro Musolino: “ci ha truffato. Candidata alle Europee sostenuta da Cuffaro”

StrettoWeb

Ancora polemiche tra Cateno De Luca e l’ex fedelissima Dafne Musolino, senatore di Italia Viva. “Si è incazzata perchè ho detto che siamo più leghisti dei leghisti? Lo siamo sempre stati anche quando c’era lei”, afferma in una diretta social il leader di Sud chiama Nord. Poi l’attacco: “nel 2017 ti sei candidata e manco sei stata eletta così come nel 2013 e ti abbiamo nominata assessore. Mi ha querelato? Ci vediamo in Tribunale. Ricordati il buco di 20 mila euro che hai lasciato”, rimarca De Luca rivolgendosi direttamente a Musolino.

“Candidati alle Europee, e vediamo quanto prendi. Di sicuro sarà sostenuta da Totò Cuffaro. Ti ricordo che era tu che scrivevi le memorie contro l’ex presidente della Regione. Mi sono rotto le palle del vittimismo. Politicamente ti abbiamo inventato e ci ha truffato, questa è la verità”, conclude De Luca.