Messina, De Luca contro Musolino: “non vedo l’ora che possa dimostrare il suo nuovo valore elettorale”

L’iniziativa della Democrazia Cristiana a Messina per il passaggio del consigliere comunale Giovanni Caruso nelle fila del Partito di Totò Cuffaro, ha visto la presenza di Dafne Musolino, parlamentare di Italia Viva ma eletta in Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Il sindaco di Taormina con ironia, afferma: “eppure era il mio legale di fiducia anche per una querela che mia aveva fatto Cuffaro. “Siamo la coppia più bella del mondo E ci dispiace per gli altri Che sono tristi, che sono tristi Perché non sanno più cos’è l’amor”.

“Non vedo l’ora che possa dimostrare il suo nuovo valore elettorale. Prendiamola a ridere”, conclude Cateno De Luca.